وقال حزب الله إن حسن محمد علي صعب قتل في بلدة يارون، بينما قتل جهاد أحمد حايك في بلدة حدشيت.

ويستمر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، الأربعاء، حيث استهدف الأول الجليل وكريات شمونة بعشرات الصواريخ، بينما قصفت الثانية بلدات الوزاني والبرغلية والخيام وحولا، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وفي إشارة جديدة على احتمال نشوب حرب شاملة، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه "تمت المصادقة على الخطط العملياتية لشن هجوم في لبنان وإقرارها".

وجاء ذلك بعدما توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله بالقضاء عليه في حال اندلاع "حرب شاملة".

وقال كاتس: "نحن قريبون جدا من اللحظة التي سنقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان".

وفي السياق ذاته، قال آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن، من بيروت، إن وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله أمر "ملح" لتجنب اتساع رقعة الحرب.

وأعاد المبعوث التذكير بمقترح بايدن لوقف إطلاق النار و"الفرصة" التي يوفرها لإعادة الهدوء إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية.