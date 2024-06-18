وأضاف الجيش في بيان، أنه تم أيضا اتخاذ القرارات لمواصلة تسريع جاهزية القوات في الميدان

وتأتي هذه القرارات عقب لقاء جمع بين قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري جوردين، ورئيس قسم العمليات، اللواء عوديد باسيوك، لتقييم مشترك للوضع في القيادة الشمالية.

بدورها كشفت القناة 13 أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أصدر تعليماته للجيش في الأيام الأخيرة برفع الاستعداد والقدرة للحرب في الشمال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة الشمالية للجيش تستعد لهجوم واسع النطاق على لبنان، وتنتظر الضوء الأخضر على المستوى السياسي.

وكانت جريدة "الأخبار" اللبنانية، قد أكدت أن بريطانيا حذرت بيروت من ضربة إسرائيلية متوقعة منتصف شهر يونيو.

ونشرت الصحيفة على منصة "إكس" نقلا عن مصار وصفتها بالبارزة: "أغلب الموفدين الدوليين إلى بيروت نقلوا تخوفهم من جدية التهديد الإسرائيلي".

وأضافت: " أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني الذي حدد موعدا للضربة الإسرائيلية منتصف حزيران الجاري، مع نصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب التي لن يكون".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.