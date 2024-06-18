وبحسب بيان، أرسلت السفارة المصرية فى الرياض بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية، وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التى يتواجد بها مواطنون مصريون للإطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية خلال أداء فريضة الحج، إلى أرض مصر.

ووجه وزير الخارجية المصري سامح شكري بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى المملكة العربية السعودية، بالتعاون المكثف مع سلطات المملكة لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالى.

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن القنصلية المصرية فى جدة قامت بتدشين غرفة طوارىء لإستقبال إتصالات المواطنين ممن إنقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالى لإستقبال إتصالات المواطنين:

ومن ناحية أخرى، دشن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية غرفة عمليات لإستقبال كافة إتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية.