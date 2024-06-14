وأضافت أنه في إسرائيل يحاولون إحلال النظام على الحدود وليس الحرب، غير أن النجاح في التوصل إلى ذلك يعتمد على موقف حزب الله.

وقالت الصحيفة العبرية أنه ومع ذلك، تدرك إسرائيل إمكانية أن تكون الحرب حتمية، مشيرة إلى أنه ليس من المؤكد أن حزب الله يحلل بشكل صحيح الجدية الإسرائيلية للعمل في لبنان، وهو ما يزيد من خطر توسيع الساحة.

أعلن حزب الله اللبناني أن هجماته المكثفة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل هذا الأسبوع تظهر للقادة الإسرائيليين أن حربا شاملة ستكون مكلفة، حسبما قال علي دعموش، القيادي البارز في الحزب.

وأطلق مقاتلو حزب الله المتحالف مع إيران عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل، الجمعة، في اليوم الثالث من الانتقام لمقتل قيادي بارز بالجماعة.

ومن جانبه أشار الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد قرابة 35 قذيفة من جنوب لبنان.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الهجمات عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ويأتي التصعيد الأخير بينما هدد بعض القادة الإسرائيليين بشن حرب شاملة لوضع حد لإطلاق صواريخ حزب الله، في حين يسعى الأخير إلى الضغط على إسرائيل خلال مفاوضات وقف إطلاق النار لدعم حركة حماس.