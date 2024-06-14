وكتب وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، على منصة "إكس": "توفي الزميل العزيز عبدالله عبد الكريم الحارثي وهو في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، غفر الله له ورحمه.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وزملاء الحارثي عن حزنهم لوفاته، واصفين إياه بكرم الأخلاق وتفانيه في العمل.



وأشار الكثيرين إلى دوره المميز في خدمة الحجاج وتنظيم العمل الصحي في المشاعر المقدسة.

وقال الإعلامي محمد السنيد، الذي غرد، عبر حسابه بمنصة "إكس": "إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أحسن الله عزاء الجميع وأسرته الكريمة نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وينزلها منازل الصالحين، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكتب حجي الحجي، مسؤول سابق في وزارة الصحة السعودية، في نعيه: "فجعت برحيل الزميل عبدالله عبد الكريم الحارثي الذي توفي وهو على رأس العمل بعد أن أشرف على تجهيز المراكز الصحية على جسر الجمرات خدمة لضيوف الرحمن.. تغمده الله بواسع رحمته".

يُذكر أن الحارثي كان يشارك في مواسم الحج على مدى سنوات عديدة، حيث كان جزءا من فريق وزارة الصحة الذي ينتشر في المشاعر المقدسة لتقديم الرعاية الصحية لملايين الحجاج، خصوصا كبار السن منهم.