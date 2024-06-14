ومنذ اندلاع الحرب، فرضت الحكومة الإسرائيلية قيودا شديدة على إيصال المساعدات الأساسية إلى غزة، ما أدى إلى نقص الغذاء والماء، ويعاني آلاف من الأطفال سوء التغذية الحاد

و"تساف 9" هي مجموعة يمينية تسعى إلى منع وصول أي مساعدات إلى غزةما دام هناك رهائن إسرائيليون في القطاع.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان "سعى أفراد من تساف 9 مرارا وتكرارا إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من طريق إغلاق الطرق، وأحيانا باستخدام العنف".

وأضافت أن عناصرها "ألحقوا أضرارا أيضا بشاحنات مساعدات وألقوا مساعدات إنسانية منقذة للحياة على الطريق".

ولفتت الخارجية الأميركية إلى أنه في 13 مايو، إلى قيام أعضاء "تساف 9" بنهب وإشعال النار في شاحنتين في الضفة الغربية المحتلة تحملان مساعدات إنسانية إلى غزة.

وشددت على أن "توفير المساعدات الإنسانية أمر حيوي لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ولتخفيف خطر المجاعة".

وتابعت "لن نتسامح مع أعمال التخريب والعنف التي تستهدف هذه المساعدات الإنسانية الأساسية".

وأظهرت مقاطع فيديو منشر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراض عناصر من مجموعة "تساف 9" طريق شاحنات مساعدات كانت متجهة إلى غزة، وألقوا طرود المواد الغذائية لمنع دخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون انقطاع.