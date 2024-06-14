كما هاجم غالانت في تغريدة على موقع "إكس" فرنسا قائلا: "بينما نخوض حربا عادلة، دفاعا عن شعبنا، تتبنى فرنسا سياسات عدائية ضد إسرائيل".

وأضاف غالانت: " ولن تكون إسرائيل طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن أمس الخميس، أن فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي" على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأكد ماكرون خلال قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا "لقد أعربنا جميعا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية"

وأضاف "اعتمدنا مبدأ ثلاثية (تجمع) إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها. سنقوم بالأمر نفسه مع السلطات اللبنانية".

وتحاول فرنسا منذ نهاية يناير احتواء المواجهات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران والتي تتسع رقعتها.