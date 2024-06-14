وقالت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 252 يوما، ارتفعت إلى 37266 قتيلا و85102 جريحا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أنه ما زال عدد من الضحايا، يقدرون بالآلاف، تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وسقط اليوم الجمعة عشرات الفلسطينيين بين قتيل وجريح في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

فقد أعلن تلفزيون فلسطين أن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح، مشيرا إلى أنه تم انتشال عدد من القتلى، غالبيتهم من الأطفال.

كما قتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف الحي السعودي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحس بما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك توفي طفل فلسطيني جراء سوء التغذية والجوع، الأمر الذي رفع عدد ضحايا سوء التغذية من الأطفال في قطاع غزة إلى نحو 40 طفلا.