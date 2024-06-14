وقال الجيش الإسرائيلي إنه نم إطلاق نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق شمال إسرائيل دون وقوع إصابات، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله أطلق 6 صواريخ موجهة مضادة للدروع على المطلة ما أدى تضرر منزلين واندلاع حريق.

وكان حزب الله قال إنه، في عملية ثانية ردا على استهداف بلدة جناتا، استهدف مبان يستخدمها جنود اسرائيليون في المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف في بيان أنه قصف مستعمرتي كريات شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، وذلك ردا على الاعتداءات ‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية، وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‏مقتل وإصابة مدنيين. ‏

وأوضحت مراسلتنا أنه تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان ودوت صافرات الإنذار في كريات شمونة وبيت هلل والمطلة ومسكاف عام.

وفي وقت سابق، أعلن الحزب أنه استهدف موقعي السماقة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك بعد استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في خلة وردة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية في أجواء القطاع الشرقي، كما قصف بالمدفعية الأحياء السكنية في بلدة الخيام الجنوبية.