وقال أدرعي في تدوينة على منصة "إكس" إن الجيش انتهى من إجراء تدريبين من اللواء 4 ولواء 226 في الشمال.

وأضاف أدرعي الذي أرفق التدوينة بمقطع فيديو: "على مدار الأسبوعين الماضيين تم اجراء سلسلة تمارين على مستوى الألوية العسكرية تدربت خلالها القوات للتعامل مع سيناريوهات حربية مختلفة في الجبهة الشمالية"

وتابع: "وصلت قوات اللواء 4 للتمرين بعد فترة قتال في قطاع غزة بينما وصلت قوات اللواء 226 (لواء المظليين الشمالي) بعد استكمال فترة الأعمال الدفاعية على الحدود الشمالية".

وأوضح أدرعي أن التمرين حاكى سيناريوهات قتالية على مستويات مختلفة مع التركيز على الحركة في مناطق وعرة والتقدم في محاور جبلية وتفعيل النيران بوتيرة متصاعدة والقتال بمناطق مختلفة.

وأشار في تغريدته أن القوات ركزت أيضا على تقديم الخدمات اللوجستية والاتصالات في العمق وإجلاء المصابين من ساحة القتال وعمل مقرات القيادة.

وتأتي هذه التدريبات في الوقت الذي تتصاعد فيه المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، حيث نفذ الأخير هجوما وصفه بالدقيق بالصواريخ والمسيرات على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

وفي موازاة التصعيد الميداني الذي تشهده الحدود منذ أيام، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي أن الدولة العبرية "جاهزة لشن عملية مكثفة للغاية" عند الحدود مع لبنان.

وقد أسفر تبادل القصف عبر الحدود منذ أكثر من ثمانية أشهر، عن مقتل 468 شخصا في لبنان بينهم مقاتلون من حزب الله و89 مدنيا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا.