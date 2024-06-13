وأضافت على منصة إكس: "إن حريق عمارة منطقة المنقف الذي أدى إلى مقتل 49 شخصا من العاملين الأجانب أمس الأربعاء ناجم عن تماس كهربائي".

وأمرت النيابة العامة الكويتية، في وقت سابق الخميس، بحبس مواطن ومقيمين احتياطيا لاتهامهم بالقتل الخطأ في واقعة حريق المنقف.

وأكدت أنها أمرت بحبس مواطن ومقيمين احتياطيا لاتهامهم بالقتل الخطأ، والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.

وكان الحريق قد اندلع في مبنى يسكن فيه عمال في مدينة المنقف جنوبي الكويت في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء.

وقد تمكنت الأجهزة الحكومية من التعرف على هويات 48 شخص توفوا في الحريق من بينهم 45 من الجنسية الهندية و 3 من الجنسية الفلبينية ويجري استكمال التعرف على شخص آخر من المتوفين.