وأكدت النيابة العامة الكويتية أنها أمرت بحبس مواطن ومقيمين احتياطيا لاتهامهم بالقتل الخطأ، والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، فد أكدت الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى جراء حريق في بناية بمنطقة المنقف، جنوبي الكويت، إلى 49 حالة وفاة، وعشرات الإصابات، بعضها بحال الخطر.

وأشار مراسلنا إلى أن بناية المنقف، التي شب فيها الحريق، يسكن فيها عدد من العمال الأجانب، مضيفا أن معظم وفيات حريق بناية حي المنقف وقعت بسبب الاختناق أثناء النوم.

وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة حريق أحد المباني في منطقة المنقف، والتي أدت إلى وفاة العديد من المجني عليهم وإصابة آخرين، فشكلت فريقا من أعضاء نيابتي الأحمدي ومبارك الكبير بادر بالانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته، والانتقال إلى المستشفيات لمناظرة المتوفين وسؤال المصابين.

كما تم ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي لاتخاذ ما يلزم، وجاري استكمال إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث والمتسببين فيه.

وثمنت النيابة العامة الجهود المبذولة من جهات الدولة المعنية وتحديدا وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ووزارة الصحة وتعاونها الحثيث مع النيابة العامة في إنجاز مهامها.