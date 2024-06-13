وأضاف أن الهجوم أدى إلى إشعال النيران في المنطقة، وأن منظومة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض 3 أهداف جوية مشبوهة من أصل 5.

في المقابل كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن حزب الله أطلق حوالي 150 صاروخا ومسيرة في قصف مركز على شمال إسرائيل.

وأوضحت أنه في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، بدأ حزب الله إطلاق النار بشكل متواصل باتجاه الجليل الأعلى وهضبة الجولان، والذي شمل إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل لطائرات معادية.

واستمر الهجوم نحو 40 دقيقة، حيث تشير المعطيات إلى أن عشرات الصواريخ انطلقت بشكل شبه متزامن ويرجح أنها استهدفت قواعد عسكرية في اكتر من منطقة إسرائيلية.

وقال موقع إسرائيل هيوم إن حزب الله أطلق نحو 150 صاروخا ومسيرة تجاه إسرائيل.

وبالتزامن مع الهجوم انطلقت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الشمالية وهي برعام وأفيفيم وييرؤون في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات معادية.

وأبلغ السكان عن عشرات الاعتراضات في السماء وتقارير عن سقوط صواريخ.

وتحدثت نجمة داود الحمراء عن إصابة شابين يبلغان من العمر حوالي 20 عاماً بشظايا، ووصفت حالتهما بسيطة.

وأعلنت بلدية صفد أنه "على إثر تسلسل الإنذارات، تنتهي الدراسة في جهاز التعليم، وكذلك نشاط السوق البلدي".