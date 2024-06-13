وأشار وزيرُ خارجية السويد إلى أن سياسة بلاده تدعم هذا الحل أمام الأمم المتحدة.

وكشف بلسترم أن بلاده تدرُس فرضَ عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.

وشدد على أن هذه الخطوة قد تتم في حال استمرت الهجمات على المدنيين الفلسطينيين.

يشار إلى أن السويد اعترفت بفلسطين كدولة ذات سيادة في 30 أكتوبر 2014.

وفلسطين لديها سفارة في ستوكهولم، تم افتتاحها في فبراير 2015.

ومؤخرا، اعترفت 3 دول أوروبية بفلسطين كدولة ذات سيادة، هي إسبانيا وإيرلندا والنرويج