وكشف وزير الشؤون الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن ورود أخبار تفيد بتسجيل أكثر من 40 حالة وفاة وأكثر من 50 إصابة. وأعرب عن "تعازيه العميقة لأسر الذين فقدوا حياتهم.

وقال جايشانكار، في بيان نشر على موقع "إكس" إنه "شعر بصدمة شديدة بسبب أنباء حادث الحريق في الكويت". وأعرب عن "تعازيه العميقة لأسر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي".

وقالت وكالة حكومية تخص سكان ولاية كيرالا في الخارج إنها تلقت بلاغا من الجالية الهندية في الكويت بوفاة 41 هنديا من بينهم11 شخصا من ولاية كيرالا في الحريق.

من جانبه أعرب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي عن صدمته من وفاة أزيد من 40 شخصا من جنسية هندية في الحريق الذي شب اليوم في الكويت.

كشف وزير الشؤون الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن ورود أخبار تفيد بتسجيل أكثر من 40 حالة وفاة وأكثر من 50 إصابة إثر الحريق الذي شب في بناية في منطقة المنقف، التي يقطنها عمال أجانب غالبيتهم من الهند.

وزار سفير الهند في الكويت، الأربعاء، المستشفيات التي يعالج فيها مصابون من جنسية هندية تعرضوا للإصابات إثر الحريق.

وقام السفير بزيارة مستشفى مبارك الكبير، حيث تم إدخال 11 عاملا أصيبوا في حريق اليوم. ومن المتوقع أن يخرج 10 منهم اليوم، وحالة واحد مستقرة ستبقى في المستشفى.

وكتبت السفارة الهندية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إدخال أكثر من 30 مواطنا هنديا أحد المستشفيات، موضحة أن 47 عاملا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ووفقا لرسالة كتبها رئيس وزراء ولاية كيرالا، بينارايفيجايان، إلى وزير الخارجية الهندي وتمت مشاركتها مع الصحافة، فإن العديد من الهنود بعضهم من ولاية كيرالا بجنوب الهند لاقوا حتفهم في الحريق.

ولقي 49 شخصا على الأقل حتفهم في الكويت،الأربعاء، بعد اندلاع حريق في مبنى يقطنه عمال أجانب، واتهم الشيخ فهد يوسف سعودالصباح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أصحاب العقارات بارتكاب مخالفات تساهم في وقوع مثل هذه الحوادث.

وأوضح اللواء عيد راشد حمد أنه تم إبلاغ السلطات المحلية بنشوب الحريق في مدينة المنقف على الساحل جنوب العاصمة الكويت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وجرى إخماد الحريق فيما بعد.

وذكر ضابط كبير آخر في الشرطة للتلفزيون الرسمي أن "الحريق شب في عمارة كانت تستخدم في سكن العمال ووجود عمال بشكل كبير في هذه العمارة. تم إنقاذ عشرات العمال منهم لكن للأسف هناك وفيات كثيرة نتيجة استنشاق الدخان وأيضا هناك مصابين بعدد كبير تم إرسالهم لمستشفيات لإجراء اللازم معاهم".