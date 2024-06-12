وبعث أمير الكويت ببرقيات تعازي لأسر ضحايا الحريق عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق المؤسف والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأعرب الشيخ صباح الأحد، عن بالغ تأثره ومشاركة ذويهم أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب الجلل سائلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان حريقا قد اندلع في مبنى يسكن فيه عمال في مدينة المنقف جنوب الكويت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 45 على الأقل.

وذكر ضابط كبير آخر في الشرطة للتلفزيون الرسمي "الحريق شب في عمارة كانت تستخدم في سكن العمال ووجود عمال بشكل كبير في هذه العمارة. تم إنقاذ عشرات العمال منهم لكن للأسف هناك وفيات كثيرة نتيجة استنشاق الدخان وأيضا هناك مصابين بعدد كبير تم إرسالهم لمستشفيات لإجراء اللازم معاهم".

وتابع قائلا "دائما ننبه ونحذر من استخدام العمارات لسكن العمال وسكن بشكل كبير في هذه العمارات.. ووجود عدد كبير في الأدوار وفي ممرات الهروب مما ادى لاختناقهم وصعوبة خروجهم لخارج المبنى".

ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة عمل هؤلاء العمال أو جنسياتهم.

وقال مسؤولون إن الحريق تم احتواؤه وتحقق السلطات في أسبابه.