وقال صفي الدين في كلمة خلال تشييع عبدالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، "إذا كانت رسالة العدو (..) النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية"

وأضاف" "فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي ... سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا وكما ونوعا".

وتأتي تصريحات المسؤول في حزب الله اللبناني، ردا على مقتل طالب عبدالله القيادي البارز في الحزب بغارة إسرائيلية جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد الجيش الإسرائيلي، أنه قتل طالب عبدالله، القيادي الكبير في حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى 3 مقاتلين آخرين من الجماعة في غارة على مركز للقيادة والتحكم في جنوب شرق لبنان.

وردا على مقتل عبدالله، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل في تصعيد كبير للصراع الذي شهد تبادلا شبه يومي لإطلاق النار بينهما منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر، أعلن حزب الله مقتل 334 عنصرا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 320 عنصرا.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.