وأفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية تدفع بتعزيزات عسكرية لمخيم الشابورة، وسط رفح، في أعقاب تصاعد الاشتباكات والقصف المدفعي والجوي ونسف لعدد من الأهداف والمباني السكنية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت المصادر الطبية في قطاع غزة عن مقتل 7 فلسطينيين في غارة استهدفت أحد المنازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت تقدمت عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية تحت غطاء ناري ومدفعي مكثف في محيط مفترق الكويت جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة، فيما اعلن عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين في غارات جوية استهدفت أحد المنازل في المنطقة .

وفي جنوبي القطاع، تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية في المحافظة الوسطى مستهدفا شرقي البريج وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

أما في مدينة رفح فقد أعلن عن مقتل طفل فلسطيني في غارة استهدفت أحد المنازل في منطقة ميراج شمال مدينة رفح.

في الأثناء، لا تزال القوات الإسرائيلية تعزز من توغلاتها البرية في مناطق الوسط والشمال والضواحي الغربية للمدينة تحت غطاء جوي ومدفعي مكثف ووسط اشتباكات ضارية مع مسلحين فلسطينيين.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء إن 8 فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي على مناطق في رفح والشجاعية في قطاع غزة.



قتل طفل وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في حي النصر شمال مدينة رفح.



كما قتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف اسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.