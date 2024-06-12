وأضافت الشركة في مذكرة "تشير تقييمات أمبري إلى أن السفينة كانت تقع ضمن فئة السفن التي يستهدفها الحوثيون وقت حدوث الواقعة".

يأتي هذا بعد نحو 3 أيام على إعلان جماعة الحوثي اليمنية استهدافها المدمرة البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر بصواريخ باليستية، وهو الاستهداف الذي اعتبرته ردا على "مجزرة مخيم النصيرات" في قطاع غزة.

وقالت الجماعة، في بيان، إن الإصابة كانت "دقيقة" دون أن توضح إن كانت تسببت في أضرار.

وقالت إن الضربات أصابت سفينتين تابعتين للمدمرة البريطانية هما "نورديرني" و"تافيشي"، وأنها أدت "إلى نشوب حريق" في السفينة الأولى، مشيرة إلى أن هذه الضربات جاءت نتاج عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر.

وأوضحت أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ العمليتين بصواريخ بحرية وباليستية وطائرات مسيرة.

من ناحيتها قالت وزارة الدفاع البريطانية إن ادعاءات الحوثيين باستهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر "غير صحيحة".