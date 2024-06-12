وقال طاهر في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، إن الدول الغربية تعتبر شريكا في الأمر، بسبب تهاونها سابقا تجاه استغلال الحوثيين للميناء.

وذكر محافظ الحديدة الحسن طاهر أنه تم التحذير في عدة مناسبات من تدفق الأسلحة الإيرانية عبر السفن الإيرانية بواسطة المهربين إلى ساحل الحديدة. كما أشار إلى غياب عمليات التفتيش من قِبَل فرق الأمم المتحدة والتحالف في ميناء الحديدة الرئيسي.

وكانت مصادر يمنية كشفت عن استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي عن طريق الصومال بالتعاون مع حركة الشباب المصنفة تنظيما إرهابيا. وأوضحت المصادر أن الأسلحة المهربة تتضمن صواريخ وطائرات المسيرة، مشيرة إلى أنه يتم نقل هذه الأسلحة عبر شبكات تهريب تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني لإيصالها إلى مناطق الحوثيين في اليمن.

وقال محافظ الحديدة إن سفنا إيرانية محملة بالأسلحة عادت خلال الآونة الماضية للتدفق بشكل بالغ الخطورة إلى ميناء الحديدة، مضيفا: