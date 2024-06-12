وقال حزب الله، في بيان، إنه نفذ 3 عمليات ردا على "اغتيال جويا"، الذي ذهب ضحيته قائد ميداني كبير.

وتبنى الحزب، في البيان، قصف مصنع "بلاسان للصناعات العسكرية" المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وقال أيضا إنه قصف مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

كما قصف المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

وأضاف الحزب أنه استهدف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأوضح أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الاغتيال في جويا.

وفي وقت سابق، قالت 3 مصادر أمنية إن غارة إسرائيلية بجنوب لبنان، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أدت إلى مقتل قائد ميداني كبير بجماعة حزب الله و3 مقاتلين، في ضربة قوية للجماعة اللبنانية التي تخوض قتالا مع إسرائيل منذ 8 أشهر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء إنه تم إطلاق ما يقل عن 100 صاروخ من جنوب لبنان نحو الجليل، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عشرات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في كل الشمال الإسرائيلي بحسب ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ حزب الله وصلت إلى مدينة طبريا.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية قصف حزب الله اليوم بأنه "الأكثر كثافة وعنفا" منذ السابع من أكتوبر الماضي.