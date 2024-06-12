يأتي هذا العرض ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها "سكاي نيوز عربية" منذ عدة أسابيع في التغطية الميدانية لكافة أخبار القطاع.

ولإنجاز هذا العمل، قام المراسل البارز سلطان البادي برفقة صحفي الوسائط المتعددة تامر محمود وفريق من "سكاي نيوز عربية" بقضاء أكثر من 3 أسابيع في مدينة العريش المصرية، التي تبعد حوالي 40 كيلومتراً عن الحدود مع غزة.

كما تحمل فريق العمل الكثير من المصاعب والمخاطر في سبيل التمكن من التصوير من داخل قطاع غزة، وذلك بعد قضاء شهر كامل من التحضيرات لتصوير هذا الوثائقي، الذي سيعرض على "سكاي نيوز عربية" يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الساعة 4:30 مساءً بتوقيت غرينتش.

يسلط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على بعض القصص الإنسانية المأساوية التي يعيشها النساء والأطفال والعائلات الفلسطينية وسط حرب غزة، حيث تم التقاط مشاهد حية من المنطقة المحيطة بالمستشفى الميداني الإماراتي في غزة ومن داخل المستشفى نفسه بعدسة فريق "سكاي نيوز عربية"، لتوثق محاولات الأطباء في تقديم الرعاية الطبية لمرضاهم بواسطة تقنية "ستارلينك"، إلى جانب جهودهم في تركيب الأطراف الصناعية لعدد من المصابين، وعمليات إجلاء الجرحى.

كما يلقي هذا الوثائقي الضوء على تحديات الحياة اليومية وصمود ثلاث عائلات من غزة في ظل النزاع المستمر.

تمكنت "سكاي نيوز عربية" من توثيق العديد من المشاهد الواقعية الفريدة داخل المستشفى الإماراتي العائم المتواجد في ميناء العريش في مصر، مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجه محاولات القيام بالتدخلات الطبية العاجلة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى، إلى جانب الجهود المبذولة لإيصال عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية عبر البر والبحر والجو. حيث انضم فريقنا إلى إحدى الطائرات التي تحلق فوق قطاع غزة لنقل المستلزمات الأساسية للحياة، ضمن المبادرة الإنسانية المشتركة بين مصر والإمارات "طيور الخير".

ولم يقتصر دور الفريق على ذلك، بل شمل أيضاً توثيق لحظات وصول إحدى سفن المساعدات الإنسانية إلى ميناء العريش.

من الجدير ذكره، أن هذا الوثائقي يقدم للمشاهدين بعض المشاهد الحصرية في مختلف جوانب العملية مثل إسقاط المساعدات جواً في منطقة شمال قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط هذا الوثائقي الضوء على الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم قطاع الرعاية الصحية في غزة، الذي يواجه خطر الانهيار؛ بما في ذلك إنشاء مستشفى ميداني في مدينة رفح وتقديم مساعدات حيوية وإمدادات ضرورية تشمل الأسرّة والخيام والمعدات الطبية والأدوية الحيوية مثل الإنسولين الذي كان مفقوداً في غزة بسبب الصراع.

عانت غزة من ظروف قاسية خلال الصراع، ومن بين أبرز التحديات كان نقص المياه الصالحة للشرب. وقد لعبت الجهود الإغاثية الإماراتية دوراً حاسماً في تخفيف هذه الأزمة من خلال توفير ست محطات لتحلية مياه البحر في الجانب المصري من معبر رفح، لتزويد آلاف المدنيين بالمياه الصالحة للشرب.

وتمكنت عدسة "سكاي نيوز عربية" من الوصول إلى هذه المحطات، والتي ستكون جزءاً من هذا الوثائقي.

وتعليقاً على هذا الوثائقي قال نديم قطيش، مدير عام سكاي نيوز عربية: "نفخر بإطلاق أحدث أعمالنا الوثائقية "غزة.. على خط الحياة"، حيث يسلط الضوء على الوضع الإنساني المأساوي في غزة، ويقدم رؤية فريدة حول الجهود الإنسانية التي تبذلها العديد من الفرق الإغاثية لمساعدة الفلسطينيين المتضررين من الصراع المستمر.. يأتي هذا الوثائقي كجزء من التزام سكاي نيوز عربية بتوفير تغطية إخبارية متوازنة ودقيقة وواقعية للمشاهدين، خاصة في مثل هذا الوقت. إن هذا الوثائقي يهدف إلى تعزيز وصول أصوات جميع الأشخاص المتأثرين بهذه الحرب، ويستعرض الجهود الإنسانية والإغاثية البارزة التي تم بذلها على مدى الشهور الثمانية الأخيرة."

التحق سلطان البادي، وهو مراسل في هذا الوثائقي، بالعمل في سكاي نيوز عربية في عام 2017. ومنذ ذلك الوقت، شارك بتقديم العديد من التقارير الإخبارية الحية حول مجموعة مهمة من الأحداث البارزة التي وقعت على صعيد المنطقة، ومن ضمنها تقديمه لتغطية شاملة من على أرض الواقع لانفجار مرفأ بيروت، بالإضافة لتغطيته لمهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف المريخ. بالاضافة شارك سلطان البادي في تغطية الأزمة الاوكرانية عبر التواجد في العديد من الدول منها بولندا ورومانيا لمدة ستة أشهر التي ساهمت سكاي نيوز عربية في تغطيتها بكل نواحيها الانسانية والسياسية. وقضى سلطان البادي ما يزيد على المئة يوم بجوار معبر رفح، كما قام بالعبور إلى قطاع غزة لتغطية الصراع هناك.