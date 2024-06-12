وأكد السنوار فيها أن المزيد من القتال والمزيد من الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين، يصب في مصلحة الحركة.

وشدد على أن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين سيزيد الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أن هذه "التضحيات ضرورية" على حد وصفه، لتأتي هذه التصريحات استكمالا لنهج حركات مسلحة في المنطقة تستثمر بالموت ودماء المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية لا تصب بمصلحة أوطانها.

وينفي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، الدكتور نشأت الأقطش، خلال حواره مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، أن يكون مقتل المدنيين هو هدف كل فلسطيني، مؤكدا وجود عدوان إسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، مشددًا بأن الادعاء بأن هذه الاستهداف يصب في مصلحة حركة حماس لا أساس له من الصحة.

وأضاف الأقطش أن هذه الاستهداف يخدم بشكل أساسي الاحتلال الإسرائيلي وتُستخدم كوسيلة للضغط على حركة حماس.

من غير المنطقي الادعاء بأن حركة حماس تستهدف المدنيين عمدًا.

انعكاسات الحرب الحالية على الفلسطينيين شديدة ووحشية، ولا تقتصر آثارها الوخيمة على غزة فحسب، بل تشمل العديد من المناطق الفلسطينية الأخرى.

لا يُمكن الاعتماد بشكل كامل على التصريحات الصادرة من وسائل الإعلام الغربية، لا سيما الصحافة الأميركية، فهي غالباً ما تُظهر تحيزاً واضحاً لصالح إسرائيل.

الذي يستهدف المدنيين هو نتنياهو، لأنه غير قادر على مواجهة العسكريين بشكل مباشر، فيسعى للضغط على المقاومة من خلال استهداف المدنيين.

هناك دمار غير مسبوق في التاريخ ستتجلى المأساة بشكل أوضح بعد انتهاء الحرب.

حركة حماس ليست بداية التاريخ النضالي فهي تشكل مجرد حلقة صغيرة في سلسلة طويلة من الكفاح الفلسطيني المستمر.

النضال الفلسطيني لم يتوقف أبداً ولن ينتهي حتى لو زالت حركة حماس عن الوجود.

الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة في أمس الحاجة إلى تحقيق وحدة وطنية بتوافق وطني، وكذلك، التوجه نحو العالم بشرعية دولية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.

من جانبه، يُصرّح الكاتب والباحث السياسي منير أديب بأن إسرائيل ورئيس وزرائها يتحملان المسؤولية الأساسية عن الاعتداءات ضد المدنيين.

وأوضح أن حركة حماس اتخذت قرار الحرب بشكل أحادي ودون الرجوع إلى الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مما يحمّلها جزءاً من المسؤولية كذلك.