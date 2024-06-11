وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، إن القارب كان يحمل نحو 260 صوماليا وإثيوبيا من الساحل الشمالي للصومال في رحلة طولها 320 كيلومترا عبر خليج عدن، عندما غرق يوم الإثنين قبالة الساحل الجنوبي لليمن.

وأضافت أن جهود البحث مستمرة وتم حتى الآن إنقاذ 71 شخصا، وأضافت أن من بين القتلى 31 امرأة و6 أطفال.

ويعد اليمن طريقا رئيسيا للمهاجرين من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الشهر الماضي إنه رغم أزمات اليمن، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون سنويا تضاعف 3 مرات من عام 2021 إلى عام 2023، حيث ارتفع من حوالي 27 ألفا إلى أكثر من 90 ألفا.

ووفقا للوكالة، يوجد حاليا حوالي 380 ألف مهاجر في اليمن.

ومن أجل الوصول إلى اليمن، يأخذ المهربون المهاجرين على متن قوارب مكتظة وخطيرة في كثير من الأحيان عبر البحر الأحمر أو خليج عدن.

وفي أبريل، لقي ما لا يقل عن 62 شخصا حتفهم في غرق سفينتين قبالة سواحل جيبوتي أثناء محاولتهم الوصول إلى اليمن.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة محمد علي أبونجيلة، إن حادثة الغرق الإثنين "تذكير آخر بالحاجة الملحة للعمل معا لمواجهة تحديات الهجرة العاجلة، وضمان سلامة وأمن المهاجرين على طول طرق الهجرة".