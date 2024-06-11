وأضاف هار في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "كان خوفنا الأكبر من طائرات الجيش الإسرائيلي، والخوف من أن تقصف المبنى الذي كنا فيه".

واتخذ لويس نوربيرتو هار (70 عاما) رهينة من كيبوتس نير يتسحاق يوم 7 أكتوبر، بينما لم تكشف الصحيفة موعد تحريره.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل "لا تستسلم للإرهاب، وإنها تعمل "بإبداع وشجاعة" لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة".

وأضاف نتنياهو: "نحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضا. لن نهدأ حتى نكمل المهمة ونعيد جميع الرهائن إلى وطنهم، سواء الأحياء منهم أو الأموات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير 4 رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

وتقول السلطات الفلسطينية إن العملية قتل فيها ما يقترب من 250 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.