وقال السنوار في رسائله، إن المزيد من القتلى المدنيين، سيزيد الضغوط على إسرائيل عالميا، وأن النصر لبنيامين نتنياهو سيكون أسوأ من الهزيمة، وأن اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح لن يكون نزهة.

وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن هدف السنوار هو التوصل لوقف دائم لإطلاق النار يسمح لحماس بإعلان النصر أمام إسرائيل.

وقال السنوار في رسالة حديثة إلى مسؤولي حماس الذين يسعون إلى التوسط في اتفاق مع المسؤولين القطريين والمصريين: "لقد وضعنا الإسرائيليين حيث نريدهم".

وفي عشرات الرسائل، التي استعرضتها الصحيفة أظهر السنوار "تجاهلا باردا للحياة البشرية" وأوضح أنه يعتقد أن إسرائيل لديها ما تخسره من الحرب أكثر من حماس.

وفي رسالة بتاريخ 11 أبريل إلى الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد مقتل ثلاثة من أبناء هنية البالغين في غارة جوية إسرائيلية، كتب السنوار أن وفاتهم ووفاة فلسطينيين آخرين من شأنه أن "يضخ الحياة في عروق هذه الأمة، ويدفعها إلى الصعود إلى مجدها وشرفها".

وأبلغ السنوار الوسطاء العرب، أنه لن يقبل اتفاقا مع إسرائيل إلا بوقف دائم لإطلاق النار، كما شدد على أن الحركة "لن تلقي السلاح ولن توقع على أي مقترح يتضمن ذلك".