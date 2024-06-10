وقال وربيرغ في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، إن "كلام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان واضحا، ويؤكد أن المبادرة التي طرحها الرئيس جو بايدن هي إسرائيلية وليست أميركية".

وأضاف أن "حماس وإسرائيل اتفقتا على هذه المبادرة، وهو ما جعل بلينكن يركز في كل اللقاءات والاجتماعات على الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى لإقناع حماس والضغط عليها لقبول المباردة".

وأوضح أن "المبادرة مقبولة من الجانب الإسرائيلي رغم كل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين هناك"، موضحا أن "بلينكن يزور إسرائيل لمناقشة تفاصيل المبادرة".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أنه ليس هناك بديل أو طريق آخر غير هذه المبادرة، و"لن يتم وضع نهاية للحرب عبر القتال".

وأكد أنه: "ليست هناك ثقة بين حماس وإسرائيل، وهذه المبادرة لا تبنى على أساس الثقة وإنما تقضي بوجود هدنة 6 أسابيع تتخللها زيادة في المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن واستئناف المفاوضات".