وقالت الكتائب في بيان عبر "تلغرام"، إن مقاتليها "تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "فور وصول قوة الإنقاذ دك مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

كما أكدت "دك قوات العدو المتمركزة جنوب حي تل السلطان ومحيط المستشفى الكويتي، في مدينة رفح بقذائف الهاون".

وتشن إسرائيل منذ السادس من مايو الماضي عملية عسكرية في رفح وسط تحذيرات من تداعياتها على حياة النازحين وسكان المدينة.

وسيطر الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي للهجوم على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.