وأوضح المتحدث أنه "تم اعتراض اثنتين من تلك الطائرات، فيما سقطت اثنتان في منطقة كابري، مما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار بالمنطقة".

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل الغربي بعد رصد عدة أهداف جوية مشبوهة تسللت من لبنان.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض هدفين جويين فوق البحر قبالة شواطئ نهاريا.

كما رصدت عمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو منارا ويارون وأفيفيم ومرغاليوت ويفتاح، حيث أصيبت بعض المباني في منارا ويفتاح، كما اندلعت حرائق هناك.

وأكد البيان أنه "في وقت سابق من الإثنين، تم استخدام المدفعية لقصف مناطق صالحاني وعيتا الشعب وحنين في جنوب لبنان".