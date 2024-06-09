وأضاف غريفيث أن "صور الموت والدمار التي أعقبت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات أثبتت أن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب فإنها تصبح أكثر فظاعة".

وتابع منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة قائلا "وعندما نرى الجثث المكفنة على الأرض، فإننا نتذكر انه لا يوجد مكان آمن في غزة".

وقال أيضا إنه "عندما نرى المرضى الملطخين بالدماء وهم يعالجون على أرضيات المستشفيات، نتذكر أن الرعاية الصحية في غزة معلقة بخيط رفيع".

وتابع غريفيث أنه حتى مع لم شمل 4 من المحتجزين الإسرائيليين مع عائلاتهم "فإن هذا يذكرنا بأنه ما زال العشرات محتجزين.. ويجب إطلاق سراحهم جميعاً".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة حماية جميع المدنيين.

وختم قائلا " وهذا العذاب الجماعي يمكن، بل ويجب أن ينتهي الآن".