وقال مصدر أمني لرويترز، إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الجماعة هذا النوع من الصواريخ بعد إطلاق الصاروخ "فلق 1" في عشرات الهجمات السابقة.

ما قدرات منظومة فلق-2؟

"فلق 2" هو نظام صاروخي موجه، إيراني الصنع، والذي يُعتبَر من الأسلحة القتالية البرية، ويقوم بإطلاق نيران كثيفة، كما يَحظى بقوة مناورة عالية وتنفيذ عمليات مباغتة والتنقل في المناطق الوعرة.

يبلغ قطر صاروخ (فلق-2) 333 مليمترا ورأس متفجر بوزن 120 كيلوغراما ويصل مداه إلى 11 كيلومترا.

تفوق سرعته سرعة الصوت وتُعادِل شُحنة الصاروخ أثناء الإطلاق 12 صاروخا من نوع (107ملم).

الفرق بين صاروخ فلق-1 وفلق-2

كلا من الصاروخين فلق 1 و2 ينطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت، إلا أن سرعة صاروخ فلق 2 تفوق سرعة فلق 1 بنسبة 85 بالمئة، وذلك لامتلاكه محرك أكبر وأقوى.

مميزات منظومة فلق بشكل عام

يمكن تجهيز منظومة فلق بالصواريخ بزمن قصير، بواسطة رافعات ذاتية الحركة، والذي من شأنه أن يزيد من سرعة العمل أثناء العمليات الحربية.

قدرة حمل المعدات الضرورية من قبل هذه المنظومة يساعد على تقليل عدد المركبات المرافقة لها.