وقال الجيش إنه تم إنقاذ الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب النصيرات.

وكشف بيان للجيش أن الرهائن المحررين تم اختطافهم جميعا خلال مهرجان "نوفا" الموسيقي، في 7 أكتوبر من قبل حركة حماس.

أرغاماني.. رمز قضية "الرهائن"

تعتبر نوعا أرغاماني من بين أشهر الرهائن الذين تم اختطافهم يوم السابع من أكتوبر مع صديقها أفيناتان أور من حفل نوفا الموسيقي، الذي يعتقد أنه لا يزال في الأسر.

وقد أصبحت أرغماني التي تلقب برمز قضية "الرهائن" واحدة من الختطفين المعروفين عندما ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء اختطاف رجلين لها على دراجة نارية.

وظهرت الشابة الإسرائيلية (25 عاما) أثناء اختطافها من حفل "نوفا" في موقف السيارات وهي على دراجة نارية وتصرخ قائلة "لا تقتلاني!".

وقد انتشر الفيديو الذي تتوسل فيه أرغاماني لإنقاذ حياتها على نطاق واسع ساعتها.

كما ظهرت أرغاماني في مقطع فيديو آخر تم نشر في 8 أكتوبر في غزة، وهي جالسة على كرسي وتشرب الماء.

وانتشرت حينها روايات متضاربة تقول إن الشابة تم اختطافها من قبل مدنيين في غزة وليست رهينة لدى حماس.

ماذا نعرف عن باقي الرهائن؟

أما الرهينة أندريه كوزلوف (27 عاما)، فهو مهاجر من روسيا كان يعيش في مدينة ريشون لتسيون، وعمل يوم 7 أكتوبر كحارس أمن في حفل "نوفا".

وحسب معطيات موقع "i24news" الإسرائيلي فقد اختطف الرهينة الثالث ألموغ مئير جان (21 عاما) من حفلة "نوفا"، واحتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين وهو مخطوف لدى حركة حماس.

وبدوره كان الرهينة الرابع شلومي زيف (40 عاما) والذي تم تحريره من طرف الجيش الإسرائيلي كان يعمل أثناء هجوم حماس في في حفل "نوفا" الموسيقي.

وقد تم نقل الرهائن المحررين إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء الفحوصات الطبية، كما وصف الجيش الإسرائيلي قد حالتهم الصحية بـ"الجيدة".