تفاصيل العملية

قال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إنه تم تحرير 4 من المحتجزين في قطاع غزة في عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة.

وأضاف هاغاري في مؤتمر السبت، أنه جرى تنفيذ العملية بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام، ووصف العملية "بالمعقدة".

وأضاف هاغاري: "شارك في العملية مئات المقاتلين من الشاباك ويمام والفرقة 98 ولواء المظليين واللواء السابع. وقد تصرف المقاتلون بمهنية وشجاعة.

وأشار إلى أن العملية انطوت على "مخاطر كبيرة" وانتهت باستعادة المحتجزين الأربعة، وأن إسرائيل مصممة على إعادة جميع المحتجزين بكل الطرق.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية، إن عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين تمت عن طريق تنفيذ إنزال على أحد المنازل قرب مستشفى العودة، ظهر السبت.

وأشار إلى أن قوة كوماندوز إسرائيلية نفذت عملية خاصة في عمق مخيم النصيرات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية خبرا مفاده أن عددا كبيرا من الطائرات الحربية شاركت في قصف وهجوم "استثنائي" على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن موافقة المستوى السياسي على عملية إنقاذ الرهائن الـ4 تمت الخميس الماضي.

مروحيات منخفضة التحليق

ومن جهته، أشار محرر الشؤون الفلسطينية في سكاي نيوز عربية، سلمان أبو دقة، إلى أن استخدام مروحيات منخفضة التحليق داخل قطاع غزة، وفي وضح النهار، تشير إلى تراجع قدرات حركة حماس على الأرض في هذه المنطقة، مما مكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ عمليته بنجاح.

إصابة ضابط إسرائيلي

أعلنت الشرطة أن ضابطا في وحدة مكافحة التطرف "اليمام" أصيب بجروح خطيرة خلال عملية تحرير الرهائن في النصيرات وسط قطاع غزة في وقت سابق اليوم.

وتم نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عدد قتلى كبير في غزة

شن الجيش الإسرائيلية، في اليوم 246 للحرب على غزة، غارة على مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة حيث تعرضتا لقصف عنيف شاركت به 5 مروحيات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وسمع دوي انفجارات عنيفة جدا في مخيم النصيرات، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المخيم.

وقالت مصادر طبية في غزة إن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بلغت 47 قتيلا وعشرات الجرحى.