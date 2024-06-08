وقال المرصد "دوى انفجار في مدينة دير الزور، ناجم عن انفجار سيارة دفع رباعي ملغّمة بعبوة ناسفة، في حي القصور.. قرب المركز الثقافي الإيراني".

وبحسب المرصد، فإن السيارة تعود لمجموعات موالية لطهران، وأودى انفجارها بـ"مقاتلين اثنين كانا يستقلّانها بالإضافة إلى وقوع جرحى".

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات النظام والمجموعات الموالية لإيران فرضت طوقاً أمنياً حول موقع التفجير.

ولم يتضح من يقف وراء الهجوم في دير الزور حيث ينتشرُ "الآلاف" من المسلحين الموالين لطهران ومجموعات محلية أخرى متحالفة معها، بحسب المرصد.

وتنتشر مجموعات موالية لإيران في القسم الغربي من محافظة دير الزور، من البوكمال عند الحدود العراقية حتى مدينة الميادين. وتضم مدينة دير الزور مقرات لمستشارين ومؤسسات ومركز ثقافي إيرانيين، وفق المرصد.