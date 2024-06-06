وأوضحت المحكمة أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.



وجاء في بيان أصدرته المحكمة العليا:



"عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء الخميس 29 من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ الموافق 6 يونيو 2024، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله (...) فإن الدائرة تقرر أن يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه".