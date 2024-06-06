وذكر البرهان في بيان صادر عن "إعلام مجلس السيادة الانتقالي": "لدينا فيديوهات موثقة تثبت تورط المدعو يوسف عزت وشروعه في تسجيل 8 بيانات للإذاعة و5 بيانات للتلفزيون، لإعلان الإستيلاء على السلطة، وقريبا سيتم تمليكها للرأي العام".

وكان البرهان يشير إلى يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأكد قائد الجيش أن "الرد على جرائم الميليشيا بحق شهداء ود النورة سيكون قاسيا"، تعليقا على الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع بقتل العشرات في القرية التابعة لولاية الجزيرة، الأربعاء.

وتابع: "سنقاتل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية للنهاية حتى لو بقي آخر جندي في القوات المسلحة".

وكانت قوات الدعم السريع نفت، الخميس، أن تكون قد استهدفت أي مدنيين في قرية ود النورة.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي في تسجيل مصور، إن "الأمر يتعلق بمعركة جرت في أطراف بلدة ود النورة بين عناصر الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والمخابرات العامة وكتيبة من فلول المؤتمر الوطني".

وأضاف أن "ما جرى تداوله من قتل لعشرات المدنيين من سكان البلدة وسلب ممتلكاتهم ما هو إلا افتراء من صنع عناصر النظام القديم".

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من عشرات الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على قرى صغيرة في أنحاء ولاية الجزيرة الزراعية، بعد سيطرتها على عاصمتها ود مدني في ديسمبر.