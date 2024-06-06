وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن الحادث أدى إلى مقتل 7 أشخاص من بينهم أطفال، وإصابة 20 أغلبهم من الأطفال أيضا، في حصيلة غير نهائية.

وأضاف مدير الدفاع المدني رائد الصالح على منصة "إكس": "فرقنا لا تزال تواصل عمليات البحث في مياه نهر العاصي عن مفقودين".

وكانت الحافلة تقل عشرات الأطفال الذين يدرسون في معهد لتحفيظ القرآن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لفرق الإنقاذ ومتطوعين يسبحون في النهر بحثا عن المفقودين، بينما ينقل آخرون المصابين وجثامين المتوفين إلى خارج المياه.

ولم يتضح على الفور سبب خروج الحافلة عن مسارها، بينما أظهرت صور من مكان الحادث صخور شديدة الانحدار تطل على مجرى النهر.

وهذه أحدث مأساة تشهدها المنطقة التي تضررت بشدة من جراء الحرب المستمرة في سوريا، وبالزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب شمالي البلاد وتركيا العام الماضي.

ونزح معظم السكان البالغ عددهم 5.1 ملايين نسمة الذين يعيشون في شمال غرب سوريا داخليا، وفي بعض الأحيان أكثر من مرة، بسبب الحرب التي دخلت عامها الرابع عشر، ويعتمدون على المساعدات.