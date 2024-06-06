وذكر الحوثي في خطاب له، الخميس:

قواتنا دشنت فجر اليوم العمليات المشتركة مع المقاومة في العراق بتنفيذ عملية مهمة باتجاه ميناء حيفا (الإسرائيلي).

مسار العمليات المشتركة مع المقاومة في العراق سيكون مهما واستراتيجيا وتصاعديا.

سيكون للعمليات المشتركة تأثيرها الكبير على الأعداء في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد.

نفذنا خلال هذا الأسبوع 11 عملية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وباتجاه أم الرشراش (إيلات).

عملياتنا خلال هذا الأسبوع نفذت بـ36 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة.

من التطورات المهمة في عمليات هذا الأسبوع التدشين لمنظومة صواريخ "فلسطين".

صاروخ "فلسطين" تمت صناعته بمراعاة متطلبات المرحلة الرابعة على المستوى التقني وعلى مستوى المدى.

صاروخ "فلسطين" سيكون له تأثيره الكبير على الأعداء.

لدينا خياراتنا في مواجهة المؤامرات، ونمتلك أوراقا ضاغطة على الأعداء وسنعمل في الأخير ما يلزم أن نعمله.

وعلى مدار أشهر، يشن الحوثيون هجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، في البحر الأحمر وبحر العرب.

وتقول الجماعة المرتبطة بإيران إن الهجمات تأتي تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب ضارية من جانب إسرائيل منذ 8 أشهر.

وفي المقابل، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات مضادة على أهداف حوثية، تشمل القدرات الصاروخية ومنصات الإطلاق التي تشغلها الجماعة في اليمن.