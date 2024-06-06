وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة مجندة بجروح خطرة في الهجوم الذي استهدف بلدة حرفيش بطائرة مسيرة.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم تحديد هوية الجندي على أنه الرقيب رافائيل كاودرس، 39 عاما.

في المقابل قالت مصادر لبنانية بأن قتيلا سقط وجرح آخر بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة عيترون جنوبي لبنان.

كما أعلن حزب الله تنفيذ الهجوم بسرب من المسيرات المفخخة على قوة إسرائيلية جنوب بلدة الكوش، وأضاف أنه أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

إسرائيل: قصفنا عدة أهداف وبنى تحتية لحزب الله

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته استهدفت مواقع لحزب الله في لبنان.

كما شملت الضربات الإسرائيلية البنية التحتية في الناقورة ومطمورة، ومنشآت عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب، ونقطة مراقبة في الخيام.

وشهدت جبهة جنوب لبنان وشمال إسرائيل تطورات ميدانية متسارعة خلال الأيام الأخيرة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي الجنوب اللبناني واستهدف أعضاء بحزب الله، بينما كثف الأخير هجماته بالمسيرات على قرى في الشمال الإسرائيلي مما أدى إلى اشتعال نيران في الغابات.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.