وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم تحديد هوية الجندي على أنه الرقيب رافائيل كاودرس، 39 عاما.

وفقا للتقييمات العسكرية الأولية، "اصطدمت طائرتان بدون طيار محملتان بالمتفجرات بفارق دقائق قليلة في بلدة حرفيش، الواقعة على بعد عدة كيلومترات من الحدود اللبنانية، حيث استهدفت الثانية على ما يبدو طواقم الإنقاذ التي وصلت لعلاج الجرحى من الطائرة الأولى".

وأصيب عشرة إسرائيليين آخرين في الهجوم.

وشهدت جبهة جنوب لبنان وشمال إسرائيل تطورات ميدانية متسارعة خلال الأيام الأخيرة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي الجنوب اللبناني واستهدف أعضاء بحزب الله، بينما كثف الأخير هجماته بالمسيرات على قرى في الشمال الإسرائيلي مما أدى إلى اشتعال نيران في الغابات.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.