وصدر بيان عن الجيش اللبناني يفيد بأن السفارة الأميركية في منطقة عوكر قد تعرضت لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية.

وأضاف أن الجيش رد على مصادر النار ما أسفر عن إصابة مطلق النار ونقله للمستشفى.

وفي بيان إضافي قال الجيش: "تُجري وحدات الجيش المنتشرة في محيط السفارة الأميركية في عوكر عملية تفتيش للبقعة المحيطة، وتعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ أمن المنطقة".

وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية" حول الحادث:

المتابعة تجري في هذه الأثناء لتحديد ملابسات الحادثة.

بعض المعطيات تشير إلى وجود 3 مسلحين ربما فر اثنان منهما لجهة مجهولة وهذا ما استدعى لقطع الطريق المؤدي للسفارة.

الصور المتداولة للمسلح تشير إلى أن إصابته بالغة جدا.

معلومات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أفادت بأن السفيرة الأميركية ليست موجودة في لبنان.

من جانبها، أكدت السفارة الأميركية في لبنان التقارير عن إطلاق نار بالقرب من مدخل السفارة.

وأضافت أن فريقها الدبلوماسي ومنشآتها بأمان، متابعة: "التحقيقات جارية ونحن على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان".