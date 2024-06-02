وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) "صدر اليوم السبت أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد".

وجاء في المادة الثانية من الأمر الأميري أن "على رئيس مجلس الوزراء عرض أمرنا هذا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة"، على أن يدخل الأمر الأميري حيز التنفيذ فور صدوره، وفق المادة الثالثة.

ويأتي تعيين ولي للعهد في الكويت بعد ثلاثة أسابيع من قرار أمير البلاد حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات.

وكان الشيخ صباح خالد (71 عاما) قد تولى رئاسة الحكومة الكويتية بين عامي 2019 و2022 في عهدي الأميرين الراحلين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما تولى منصب وزير الخارجية من العام 2011 حتى العام 2019.

جدير بالذكر أن حكومة جديدة أبصرت النور في الكويت بمنتصف مايو الماضي، وهي الحكومة الأولى في عهد الأمير الجديد.