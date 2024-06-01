وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن غارة إسرائيلية أوقعت 7 جرحى في بلدة صديقين بمنطقة صور.

ولاحقا قال مصدر في الهيئة الصحية التابعة لحزب الله لـ"فرانس برس": "نقل 16 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و14 عاما، إلى المستشفيات نتيجة إصابتهم بجروح" في الغارة.

وأضاف أن الضربة التي تمت "بطائرة حربية إسرائيلية" استهدفت حيا في القرية، وكانت قريبة من البيوت.

ثم ذكر الحزب أن القصف الإسرائيلي على بلدتي عدلون وصديقين أدى إلى مقتل امرأة.

وكانت غارة إسرائيلية صباح السبت على بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان أدت إلى إصابة شخصين، وفقا لمصدر في الهيئة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة له قصفت مقاتلين من حزب الله في مجدل سلم.

وجاء ذلك غداة مقتل 4 أشخاص، الجمعة، في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان، هم امرأة ومسعف ومقاتلين اثنين من حزب الله.

وتحدثت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، السبت، عن "تصعيد خلال الليل الفائت للتعديات" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلا ساخنا".

وأضافت أن الغارات الإسرائيلية تسببت "بأضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل غير المأهولة".

وأشار الجيش الإسرائيلي صباح السبت إلى أن طائراته استهدفت "مصالح مهمة لحزب الله" في مناطق مختلفة من جنوب لبنان مساء الجمعة، ردا على "إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل".

من جهة أخرى، أعلن حزب الله السبت إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان.

وقال في بيان: "بعد رصد وترقب ومتابعة دقيقة لمسيّرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمَنَ مقاتلوه لمسيّرة من نوع (هرميس 900)، واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها".

وأكد الجيش الاسرائيلي أن "صاروخ أرض جو أطلق باتجاه طائرة مسيّرة كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني"، مشيرا في بيان إلى أن "الطائرة أصيبت وسقطت في الأراضي اللبنانية"، وأن "الحادثة قيد المراجعة".

وأسقط حزب الله طائرات عدة منذ بدء الحرب، كان آخرها في أبريل الماضي.

وفي وقتٍ سابق من السبت، أعلن الحزب شن "هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على ثكنة يفتاح" شمالي إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.

وقتل نحو 450 شخصا على الأقل في لبنان حتى الآن منذ بدء التصعيد، من بينهم أكثر من 80 مدنيا و291 مقاتلا من حزب الله، وفق تعداد لـ"فرانس برس" يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

ومن بين القتلى نحو 20 مسعفا، 10 منهم من الهيئة الصحية التابعة للحزب.

وفي المقابل، أعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكريا و11 مدنيا.