ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن "البيت الأبيض أبلغ الجمعة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت بخطاب بايدن الذي كشف فيه عن مقترح لإنهاء الحرب في غزة، وزودهما بتفاصيل عامة حول مضمونه".

وقال المسؤول إن "البيت الأبيض أصيب بخيبة أمل من رد الفعل الأولي لغانتس بعد تلقي المعلومات".

ولم يعلق مكتب غانتس ومكتب وزير الدفاع على الأمر.

وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

اقتراح بايدن