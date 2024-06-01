وأضاف أن القوات الإسرائيلية قصفت المحاور المتاخمة لمحور نيتساريم وسط قطاع غزة.

وأفاد بمقتل فلسطينيين جراء القصف على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما قتل اثنان آخران في منطقة الزهراء جنوب نيتساريم.

هذا وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف منزلين في البريج ، بينما استهدفت الطائرات منزلين آخرين في رفح.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل في تل زعرب غرب المدينة التي تتعرض لقصف مكثف.

كما توفي طفل في دير البلح نتيجة الجوع الشديد ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجوع إلى 37 طفلا.

وأدت الحرب إلى تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لمستوى غير مسبوق وسط جهود عربية وعالمية لم ينجح أي منها حتى الآن في وضع حد للمأساة.