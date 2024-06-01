وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "تم إسقاط الطائرة بصاروخ أطلقه حزب الله".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الحادث قيد التحقيق"، مضيفا: "سيستمر سلاح الجو في العمل في الأجواء اللبنانية حتى تنفيذ مهام الجيش الإسرائيلي".

والطائرة المذكورة مسيّرة من نوع "كوهاف هيرميز 900"، وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

واشتعلت النيران في المسيّرة وهي في الهواء، ثم سقطت في إحدى قرى جنوب لبنان، حسبما أظهرت لقطات فيديو.

وهذه هي المرة الرابعة منذ بداية الحرب التي يتمكن فيها حزب الله من إسقاط طائرة هجومية من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، فحتى الآن تم إسقاط طائرتين من نوع "كوهاف" وأخريين من نوع "زيك".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.

والجمعة قال مصدر أمني وآخر في جماعة إنقاذ في لبنان، إن مسعفا واحدا على الأقل من إحدى مؤسسات الإنقاذ والدفاع المدني التابعة لحزب الله قتل وأصيب آخر، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف جنوبي لبنان.