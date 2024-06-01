وأضاف: "استهدفنا صباح السبت التجهيزات التجسسية المستحدثة ‏في موقع المرج الحدودي ودمرناها‏". ‏

وتابع: :"مقاتلونا هاجموا بالصواريخ مبنى يرابط فيه جنود إسرائيليون في بلدة نطوعة القريبة من حدود لبنان الجنوبية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى تعليمات للجيش بتوسيع مستوى الضربات على لبنان.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثار اتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

ولوحت إسرائيل بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، قائلة إنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.