وقال برابو في كلمة خلال قمة حوار شانغري-لا، أكبر منتدى أمني في آسيا والذي يعقد في سنغافورة، إن اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح.

اقتراح بايدن