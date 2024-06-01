وتلقى الصفدي اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحث خلاله الوزيران الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة والتوافق على صفقة تبادل عبر المفاوضات التي تجري بجهود مصرية وقطرية وأميركية.

ووضح بلينكن للصفدي تفاصيل المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لإتمام صفقة تبادل بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.

وشدد الصفدي على أن الأردن يدعم الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل بأسرع وقت ممكن.

وأكد على ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، ويضمن عودة النازحين إلى مناطقهم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

إلى ذلك، أوضح الصفدي خلال تصريحات صحفية أن الأردن سيستمر بالعمل مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي من أجل وقف العدوان بشكل فوري، وإيصال كل المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في غزة، ومن أجل إطلاق خطة محددة التواقيت ومكتملة الضمانات لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 يونيو 1967.

ولفت الصفدي إلى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف العدوان والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ووقف استخدام التجويع سلاحاً، وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والإنساني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن الأردن يدعم جهود التوصل لصفقة تبادل ويؤكد أهمية الجهود المصرية والقطرية والأميركية في هذا السياق، لكنه أكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً يرفض أخذ إسرائيل كل سكان غزة رهائن، وربط وقف جرائم الحرب التي ترتكبها، بما في ذلك التجويع والحصار بصفقة التبادل.