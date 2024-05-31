وجاء في البيان أن "الحكومة الإسرائيلية متحدة في رغبتها في إعادة رهائننا في أسرع وقت ممكن، وتعمل على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "لذلك، فقد فوض رئيس الوزراء فريق التفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هذا الهدف، مع الإصرار على أن الحرب لن تنتهي حتى تتحقق جميع أهدافها، بما في ذلك عودة جميع الرهائن لدينا وتدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية".

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حماس إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن هذه هي الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء الصراع.

ويتضمن العرض الجديد ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى

أوضح بايدن أن المرحلة الأولى ستستمر لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

وأضاف بايدن: "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات."

واوضح أنه خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

المرحلة الثانية

وأوضح بايدن أن المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.

المرحلة الثالثة

أما في المرحلة الثالثة، فسيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.

وانهارت المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بعدما رفضت تل أبيب الموافقة على إنهاء الحرب بصورة دائمة في إطار التفاوض وشنت هجوما مكثفا على مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت حركة حماس، الخميس، إنها أبلغت الوسطاء بأنها لن تشارك في مزيد من المفاوضات فيظل استمرار "العدوان"، إلا أنها مستعدة لإبرام "اتفاق كامل"، بما في ذلك تبادل الرهائن والسجناء، إذا أوقف إسرائيل الحرب.